Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Doğan Taşdelen için ilk tören Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlendi. Törene milletvekilleri, belediye başkanları, çalışma arkadaşları katıldı. İkinci tören 1988-1999 yılları arasında 11 yıl başkanlığını yaptığı Çankaya Belediyesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar, Taşdelen'in eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziyelerini iletti.

Doğan Taşdelen için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok sayıda CHP milletvekili ve vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Taşdelen ailesine başsağlığı diledi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sora Taşdelen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.