MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi
ABONE OL
13.07.2020 - 14:42 | | DHA

Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Çankaya eski belediye başkanı Taşdelen, toprağa verildi

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Doğan Taşdelen için ilk tören Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlendi. Törene milletvekilleri, belediye başkanları, çalışma arkadaşları katıldı. İkinci tören 1988-1999 yılları arasında 11 yıl başkanlığını yaptığı Çankaya Belediyesi'nde düzenlendi. Törene katılanlar, Taşdelen'in eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziyelerini iletti.

Doğan Taşdelen için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok sayıda CHP milletvekili ve vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Taşdelen ailesine başsağlığı diledi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sora Taşdelen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ'lü geç kız: Çığlık atarak kurtuldumYalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 25 gözaltı

    Son dakika... Ankara merkezli 3 ilde operasyon: 25 gözaltı

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Ambulansa yol vermemişti! 2 bin 963 lira ceza kesildi

    Ambulansa yol vermemişti! 2 bin 963 lira ceza kesildi

    Sıradaki Haber