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02.09.2020 - 18:24 | | DHA

Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkiinde, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yangını fark ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile Çankırı merkez ve diğer ilçelerde itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalara havadan 2 helikopter ve 1 uçakla da destek verildi. Yangının söndürülmesi çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU'DA YANGIN

Öte yandan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çıkan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen arazözler ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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