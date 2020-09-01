MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çankırı'nın 2 köyünde karantina süresi uzatıldı
ABONE OL
01.09.2020 - 11:10 | | DHA

Çankırı'nın 2 köyünde karantina süresi uzatıldı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bugay ve Çukurören köylerinde uygulanan karantina süresi, 14 gün daha uzatıldı.

Çankırı'nın 2 köyünde karantina süresi uzatıldı

Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Bugay ve Çukurören köylerinde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00'den itibaren 14 gün süre ile karantinaya alınan köylerimiz ile ilgili 14 gün sonunda 31.08.2020 tarihinde kurul tarafından yapılan ikinci bir değerlendirmede; Bugay köyünün karantina süresinin 27.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün, Çukurören köyünün 28.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün daha uzatılmasına istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

 

Taciz kameraya böyle yansıdı! Mantar tabancasıyla...Sultangazi'de kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir kişi, tepki gösteren kızlara mantar tabancasıyla üç el ateş etti. Tacizci, olay yerinden uzaklaşırken o anlar , güvenlik kamerasına da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakkari'de kahreden kaza! 1 asker şehit

Hakkari'de kahreden kaza! 1 asker şehit

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Çankırı'nın 2 köyünde karantina süresi uzatıldı

Çankırı'nın 2 köyünde karantina süresi uzatıldı

Sıradaki Haber