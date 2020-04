Canlı corona virüs haritası takip et! Sağlık Bakanlığı canlı corona virüs haritası toplam kaç vaka var can kaybı sayısı kaça yükseldi?

Corona virüs haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan rakamlar ile açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafındna oluşturulan corona virüs sitesi üzerinden her gün yapılan paylaşımlar ile o gün içerisinde yapılan test sayısı test sonucunda ortaya çıkan pozitif vakalar ve can kaybı sayıları paylaşılıyor.

CANLI CORONA VİRÜS HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar toplamda 106.779 test yapılırken yapılan testlerin ardından açıklanan toplam vaka sayısı 15.679 olarak duyuruldu.

Bugüne kadar corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükselirken Toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 979 olarak duyuruldu. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 692 olarak açıklandı. Son olarak corona virüsünden bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 333 olarak açıklandı

1 NİSAN TÜRKİYE VAKA VE CAN KAYBI SAYISI

Türkiye'de bugün toplamda 14.396 test yapılırken 2.148 toplam vaka tespşit edildi. Bugünkü vefat sayısı ise 63 olarak açıklandı