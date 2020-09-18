Canlı yayında şok iddia!

Esra Erol'da programında izleyenleri şoke eden bir olay anlatıldı. İddiaya göre, F. Ç. (69) internette bir evlilik sitesinde tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Z. G.(55) tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı.

Stüdyoda bulunan F. Ç. çeşitli yalanlarla 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı. F. Ç., bir evlilik sitesi aracılığıyla tanıştığı Z.G'nin kendisini makine mühendisi ve NATO subayı olarak tanıttığını söyledi. Z.G’nin foyasını Esra Erol ortaya çıkardı.



Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.’nin birçok kadını bu şekilde dolandırdığı canlı yayında açıklandı.



2 milyondan fazla kaybı olan F. Ç’nin 2 evini satıp, sonra da sırra kadem basan Z.G. canlı yayına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddetti.



Öte yandan Z.G. tarafından dolandıran eski eşler Esra Erol’da programına bağlanarak F.Ç’ye destek verdi.