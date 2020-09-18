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18.09.2020 - 11:02 | | İHA

Canlı yayında şok iddia!

Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını tuzağına düşürdüğü iddia edilen Z.G’nin servetine servet kattığı belirtilirken, Z.G’nin kendisini kadınlara NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıttığı açıklandı.

Canlı yayında şok iddia!

Esra Erol'da programında izleyenleri şoke eden bir olay anlatıldı. İddiaya göre, F. Ç. (69) internette bir evlilik sitesinde tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Z. G.(55) tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı.

Stüdyoda bulunan F. Ç. çeşitli yalanlarla 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı. F. Ç., bir evlilik sitesi aracılığıyla tanıştığı Z.G'nin kendisini makine mühendisi ve NATO subayı olarak tanıttığını söyledi. Z.G’nin foyasını Esra Erol ortaya çıkardı.

Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.’nin birçok kadını bu şekilde dolandırdığı canlı yayında açıklandı.

2 milyondan fazla kaybı olan F. Ç’nin 2 evini satıp, sonra da sırra kadem basan Z.G. canlı yayına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddetti.

Öte yandan Z.G. tarafından dolandıran eski eşler Esra Erol’da programına bağlanarak F.Ç’ye destek verdi.

İstanbul'da güpegündüz gasp girişimi kameradaİstanbul Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi. Türkçe bilmediği için çevredekilere başından geçenleri anlatamayan kadının yaşadığı korku ve panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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