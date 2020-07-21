Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Canlıların Ortak Özelliği

Yeryüzünde gözlerimizle şahit olduğumuz ya da olmadığımız mikroskobik canlılara kadar pek çok varlığın yaşamsal açıdan ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerin en önemli ayrıcalığı canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayırt edebilmenin farkıdır. O yüzden bu doğrultuda kategori haline getirilmiş ve canlıların ortak özellikleri olarak öne çıkan yaşamsal etkiler bulunmaktadır.

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Yeryüzündeki tüm canlıların canlı kategori içerisinde yer alması adına belli başlı bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu yaşamsal ortak özellikler hayatın devam edebilmesi noktasında büyük öneme sahiptir. Böylece bir hayat boyu süren yaşam, aynı zamanda üreme ve kendini koruma ile beraber farklı ortamlara ayak uydurabilmek gibi dürtüler yaratıyor. Tüm bu unsurların gözle görülen ya da görünmeyen yapılar adına ortak olduğunu dile getirmek mümkün. Kısacası hayatta kalmak canlıların ortak özellikleridir. O yüzden biyolojik açıdan ortaya çıkmış birçok farklı canlı ortak özellikler yer almaktadır.

Maddeler Halinde Canlıların Ortak Özelliği

Uluslararası çapta kabul edilmiş ve MEB kaynakları içerisinden elde edilmiş olan canlıların ortak özelliklerini, bu yazı üzerinden maddeler halinde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda öğrenirken böylesi canlı ortak özelliklerinin yaşamın temel amacını oluşturduğu da unutulmamalıdır. Yani hayatta kalmak, üremek ve gelişim göstermek ile beraber doğal alanı korumak gibi etmenler söz konusudur. Peki, maddeler halinde canlıların ortak özellikleri nelerdir?

- Hücresel bir yapıya sahip olma özelliği,

- Beslenme özelliği,

- Solunum,

- Hareket etme özelliği,

- Boşaltım,

- Uyarılara tepki verme,

- Bulunduğu alana uyum gösterme, (adaptasyon)

- Organizasyon,

- Üreme,

- Metabolizma,

- Büyüme ve gelişme,

- Homeostazi (İç denge)

Bütün bu etmenler yeryüzünde bulunan tüm canlıların ortak özellikleri olarak öne çıkıyor. Yani diğer bir deyişle yaşamsal fonksiyonları açısından, hayatın devam edebilmesi için temel kaynaklardır. Zaman içerisinde her ne kadar canlılara bağlı olarak fonksiyonel açıdan değişkenlik göstermiş olsa dahi, amaç bakımından her biri ortaktır.

Ayrıca mutlaka tüm canlılarda bulunması gerekir. Diğer yandan canlıların bu ortak özellikleri dünyanın şartlarını nedeniyle oluşmuş yapılardır. Yani tamamen dünyanın bugünkü yaşam ortamına ayak uydurabilmek adına gelişim göstermiş ortak özelliklerdir. İnsanlar ya da hayvanlar ve mikroorganizmalar ile beraber akla girecek tüm canlı mekanizmalar adına, bu maddeler canlıların ortak özellikleridir.