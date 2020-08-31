MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!
ABONE OL
31.08.2020 - 16:39 | | İHA

Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Cansel Korkmaz (22), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!

Tokat-Erzincan D-100 karayolu Karlıyayla köyü yakınlarında 4 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin sayısı 5’e çıktı. Kazada ağır yaralanan Cansel Korkmaz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cenazesi Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyünde öğle namazına müteakiben toprağa verildi.

TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Tokat’ta 22 Ağustos 2020 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza; Tokat Erzincan D-100 kara yolundan Tokat’ın Reşadiye ilçesi istikametine seyir halinde olan Köksal Kaya yönetimindeki 60 RC 560 plakalı Citroen marka cipin virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı TIR ile çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kazada, otomobil sürücüsü teşkil atölyesi ortaklarından Kaya ile yanındaki tekstil atölyesi çalışanları Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde, Seda Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cansel Korkmaz’ın ise yaşam mücadelesi 8 gün sürdü.

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Erdoğan yaptığı kısa açıklamada, "Konuşmamda esnafımızda bazı müjdeler vereceğim." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga!

    Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga!

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    Teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda sığınak ve mühimmat imha edildi

    Teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda sığınak ve mühimmat imha edildi

    Sıradaki Haber