Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, sürücünün çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Sürücü Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G., adliyeye sevk edildi.
Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.