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23.11.2020 - 12:29 |

Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı

Bolu'da, polisin durdurduğu otomobilin kadın sürücüsü Y.G.’nin (26) çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Y.G., gözaltına alındı.

Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, sürücünün çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Sürücü Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G., adliyeye sevk edildi.
Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
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