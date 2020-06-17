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17.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Cantürk davasında Topuz tanık oldu

ABD Başkonsolosluğu güvenlik biriminde araştırma görevlisi olan Nazmi Mete Cantürk’ün “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada, geçtiğimiz günlerde aynı suçlamayla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz tanık olarak dinlendi.

Cantürk davasında Topuz tanık oldu
ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti. Tanık olarak dinlenen Metin Topuz “Mete hakkında olumlu veya olumsuz bir şey söyleyecek bilgiye sahip değilim” dedi.

 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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