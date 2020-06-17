Cantürk davasında Topuz tanık oldu

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti. Tanık olarak dinlenen Metin Topuz “Mete hakkında olumlu veya olumsuz bir şey söyleyecek bilgiye sahip değilim” dedi.