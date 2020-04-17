17.04.2020 - 20:58 | | DHA
Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti
4 yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.
21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.
Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.