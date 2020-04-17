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17.04.2020 - 20:58 | | DHA

Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

4 yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

Caroline Koç'un annesi corona virüsten hayatını kaybetti

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.

Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.

 

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