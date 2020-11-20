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20.11.2020 - 10:46 | | İHA

Çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada

İstanbul Kağıthane’de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüyle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası hızını alamayan şahıs, minibüsün arkasından defalarca ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane polisi tarafından yakalanan suç makinesi şahsın emniyette 24 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada

Olay, dün saat 16.40 sıralarında İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere 34 CMP 195 plakalı kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan 34 EE 4550 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih D.’ye (24) çarptı.

TEKME VE YUMRUKLA BİRBİRİNE GİRDİLER

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Fatih D., ayağa kalkarak Sadi’nin üzerine yürüdü. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu D., Sadi’ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Sadi’nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavga sonucunda vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açtı.

MİNİBÜSÜN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüs geri manevra yaparken motosiklete çarpıyor. İkili arasında başlayan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüşüyor. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılıyor. Sürücü minibüsle olay yerinden ayrılırken, motosikletli arkasından tabancayla ateş açıyor.

MAGANDANIN 24 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından, yaşananları evinin balkonundan gören o esnada izinli olan bir polis memuru aşağıya inerek Fatih D.’yi kıskıvrak yakaladı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen Fatih D. ve Faruk Sadi Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Aracı kontrol eden polis, 2 adet kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Tabanca ise olay yerinde bir aracın tekerleğinin üstünde ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Fatih D. adliye

İstanbul'da koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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