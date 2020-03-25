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25.03.2020 - 17:21 |

Çat Kapı Aşk konu nedir ve oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk nerede çekildi?

Çat Kapı Aşk televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Televizyon başında bu romantik filmi kaçırmak istemeyen izleyiciler Çat Kapı Aşk konu nedir ve oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk nerede çekildi? sorusunu soruyor.

Çat Kapı Aşk konu nedir ve oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk nerede çekildi?

 

Çat Kapı Aşk bu akşam ilk kez TV'de olacak. Romantik komedi tarzındaki filmin başrolünde Jess Molho ve Müge Boz yer alırken filme ait tüm detaylar merak ediliyor. İşte Çat Kapı Aşk konu nedir ve oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk nerede çekildi? sorularının cevabı...

ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da çekilen filmde Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.

ÇAT KAPI AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Müge Boz – Su
Jess Molho – Aras
Nergis Kumbasar – Ayten
Elmaddin Jafarov – Neriman
Ibrahim Selim – Psikolog
Ipek Bagriacik – Hande
Duygu Çetinkaya – Berna

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