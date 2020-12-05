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05.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, şehirlerde 1325 operasyon yapıldığını bildirdi.

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Çataklı, toplam 79 (9 ölü, 36 sağ, 34 teslim) teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Çataklı, “Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmıştır” dedi. “Huzur Harekât Planı” kapsamında 2020-2021 sonbahar-kış dönemi operasyonlarının devam ettiğini belirten Çataklı, şöyle devam etti: “286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 arasında 7 bin 424 operasyon planlanmış, bu kapsamda bugüne kadar yüzde 51’i (3 bin 764) tamamlanmıştır. Operasyonlarımız aralıksız devam edecektir. Tüm hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık. Bütün kış boyunca ensenizde olacağız.”               

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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