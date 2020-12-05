Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Çataklı, toplam 79 (9 ölü, 36 sağ, 34 teslim) teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Çataklı, “Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmıştır” dedi. “Huzur Harekât Planı” kapsamında 2020-2021 sonbahar-kış dönemi operasyonlarının devam ettiğini belirten Çataklı, şöyle devam etti: “286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 arasında 7 bin 424 operasyon planlanmış, bu kapsamda bugüne kadar yüzde 51’i (3 bin 764) tamamlanmıştır. Operasyonlarımız aralıksız devam edecektir. Tüm hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık. Bütün kış boyunca ensenizde olacağız.”