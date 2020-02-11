MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çatı katı alev alev yandı! Müdahale sürüyor
ABONE OL
11.02.2020 - 09:40 | | İHA

Çatı katı alev alev yandı! Müdahale sürüyor

İstanbul Sancaktepe’de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Çatı katı alev alev yandı! Müdahale sürüyor

 

Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

 

 

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladıRusya’da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel 11 Şubat - Bugün BİM marketlerinde geçerli olan indirimli ürünler!

BİM aktüel 11 Şubat - Bugün BİM marketlerinde geçerli olan indirimli ürünler!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber