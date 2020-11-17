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17.11.2020 - 22:04 | | AA

Çatıdan eve girmeye çalışırken aşağı düştü

Batman'da çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı.

Çatıdan eve girmeye çalışırken aşağı düştü

İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi 2202 Sokak'ta 2 katlı binanın son katında oturan 17 yaşındaki Tülay Sülün, evde anahtarı unutunca çatıdan beline bağladığı iple balkona inmeye çalıştı.

Dengesini kaybeden Sülün, park halindeki aracın üzerine düşerek yaralandı.

Sülün, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırdı.

Park halindeki aracın arka camının kırıldığı, tavanının da çöktüğü öğrenildi.

 

Bolu'da tekstil yüklü tır yandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında dinlenme tesisinde park halinde bulunan tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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