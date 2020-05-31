Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede!

Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, motosikletle giden A.C.E. ile A.Ö., iddiaya göre, aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arkasında bulunan A.Ö., tabancayla B.Ş.’nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Olayda seken mermi, Zafer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç'ın göğsüne isabet etti. Bu sırada A.C.E. ile A.Ö. de kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan B.Ş. ise polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde TIR garajında saklanan A.C.E. ile A.Ö.'yü saat 01.00'de yapılan baskınla yakaladı. Olayda kullanılan plakasız motosiklet ile 3 tabanca şarjörü, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 41 adet dolu 9’lu 'şevrotin' diye tabir edilen tüfek fişeği, 65 adet dolu 7.65 tabanca mermisi, olayda kullanılan 14’lü tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan B.Ş. ile yardım ettiği iddia edilen kardeşi A.Ş. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan A.C.E., A.Ö., B.Ş. ve A.Ş. adliyeye sevk edildi.