Çatışmada masum insanları yaralanmıştı! Şehir eşkiyalarına organize operasyon...

İstanbul Organize polisince 10 aylık bir çalışmanın ardından İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanıp gözaltına alınan ve akraba oldukları öğrenilen rakip çetelere mensup 16 çete mensubundan 5 silah ele geçirilirken, yağmadan yaralama ve zorla senet imzalatmaya kadar değişik suçların failleri oldukları belirlendi.

SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonların süreci geçtiğimiz yıl 27 Ağustos’ta Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde gece 23.00 sıralarında yaşanan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavga olayıyla başladı. Sokağı savaş alanına çeviren çatışma sırasında çatışma arasında kalan 2 masum vatandaş çatışan şahısların silahlarından çıkan mermilerle ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken, birbirlerine 40 mermi sıkan çete mensuptu eşkiyalar yara almadan olay yerinden kaçtı.

AKRABA ÇETELER

Olay sonrası harekete geçen İstanbul organize polisi, çatışan gurupların Nurçinler ve Özbeyler olarak bilinen akraba 2 çeteye mensup şahıslar olduğunu belirledi. Çete üyelerinin tespit edilmesi için teknik ve fiziki takip çalışması başlatan ekipler, yaptığı çalışmalarda ele başları da akraba olan her iki çetenin, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik ve naylon fatura dolandırıcılığı yapma gibi çok sayıda suç olaya karışan şahıslar olduğunu da belirledi. Zorla ve tehditle senet imzalattığı da tespit edilen her 2 çete mensuplarının kimlik tespitlerinin ardından harekete geçen ekipler, silahlı çatışmaya girdikleri ve çete mensubu olduklarını belirlediği her 2 çeteye mensup 22 şahısın yakalanması için bu sabah 3 ilde 48 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.Hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli isimden 16'sını adreslerinde bulup yakalayan ekipler, bastığı adreslerde yaptığı aramalarda ise 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek, mağdurlara zorla imzalatıldığı belirlenen senet ile yine mağdur şahıslardan zorla aldığı değerlendirilen çok sayıda çek ele geçirdi. Emniyete götürülerek sorguya alınan çete mensubu şüphelilerin işlemleri sürerken polisin adreslerinde bulamadığı her iki çeteye mensup 6 şüpheli şahısı yakalama çalışmaları devam ediyor.