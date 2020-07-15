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15.07.2020 - 07:00 |

Çatışmanın izleri silinmedi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan beş yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor

Çatışmanın izleri silinmedi

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkiinde bulunan otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin’in kaldığı oda, dört yıldır olduğu gibi muhafaza edildi.

Otelin sahibi Serkan Yazıcı’nın talimatıyla kapatılan odalar, müşterilere verilmeyerek eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor.

80’in üzerinde mermi

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin’in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisinde de FETÖ üyesi askerler tarafından sıkılmış 80’in üzerinde mermi izleri göze çarpıyor.

İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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