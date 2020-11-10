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10.11.2020 - 13:41 | | DHA

Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı

Bursa'da, fotoğraf çektirmek için 4 katlı binanın çatısına çıkarak kiremitlerin üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda K. (14), "Pişmanım, yaptığımız hataydı" dedi.

Dün, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, birbirlerinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre kiremitlerin üzerinde dans da eden kızlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. 3 kız arkadaştan İlayda K., yaptıklarının hata olduğunu söyledi.

'SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARA ÇOK ÜZÜLDÜK'

İlayda K., "Hataydı fakat sosyal medyada yapılan hakaret ve küfür içerikli yorumlar bizi üzdü. Daha 14 yaşındayım. Arkadaşlarımla birlikte binanın çatısına muhabbet etmek için çıktık. O esnada manzaranın çok güzel olduğunu fark edince ayağa kalkıp, fotoğraf çekildik. Bizi gören biri arabanın arkasına geçip videomuzu çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sadece fotoğraf çekildik ama bu durum sosyal medyaya çok farklı yansıdı. Bize insanlar hakaret ediyor, cahil diyor. Bu siber zorbalık. Yaptığım doğru değildi belki, ailemin de haberi yoktu oraya çıktığımdan, ama bu şekilde yorumlar yapılması da doğru değil. Yorumları okuyunca çok üzüldüm. Pişmanım, bir daha böyle bir şey yaşamayı asla istemiyorum. Böyle yorumlar yapan insanların daha dikkatli olmasını istiyorum. Arkadaşlarım da çok üzüldü. Biz yaşadık kimsenin yaşamasını istemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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