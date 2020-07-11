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11.07.2020 - 20:53 |

Çayda akıntıya kapılan amca yeğeni hayatını kaybetti

Batman'da serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan Mahmut Uyur (30) ve yeğeni Cebrail Uyur (14) hayatını kaybetti

Çayda akıntıya kapılan amca yeğeni hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı İkiztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Mahmut Uyar, beraberindeki yeğeni Cebrail Uyar ile birlikte serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Çayda bir süre yüzen amca ve yeğen, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıç ekipler, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Batman Çayı'nda arama çalışması başlattı. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da çalışmaları yerinde takip etti.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Boğulan amca Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dalgıç ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında Cebrail Uyar'ın da cesedine ulaşıldı. Batman Çayı'nda çıkarılan Cebrail Uyar'ın cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanedeki otopsinin ardından amca ve yeğeni toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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