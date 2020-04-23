Cc Ne Demek? Mailler'de Kullanılan Cc'nin Açılımı Ve Türkçesi Nedir?

Mail atmak çok önemli bir iştir. Maili yanlış kişiye gönderirseniz çok olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Maillerde TO, CC, BCC gibi alanlar görürsünüz ve hepsi de maili göndereceğiniz kişileri ifade eder.

CC Ne Demek?

Mail atarken CC'ye koyacağınız kişi o iş hakkında bilgi vermek istediğiniz, mailin direk olarak muhattabı olmayan kişidir. Mailde bir kişiyi CC'ye koyarsanız, bu durum maili alan herkes tarafından görülebilir. Yani atacağınız mailde birini CC'ye koyduğunuzda, o kişinin bu mail hakkında bilgi sahibi olmasını istersiniz.

Mailler'de Kullanılan CC'nin Açılımı ve Türkçesi Nedir?

Maillerde kullanılan CC'nin açılımı Carbon Copy'dir ve Türkçe'ya karbon kopyası olarak çevrilebilir. Mail atarken bir kişiyi CC'ye koymak iş hayatında en çok kullanılan tabirlerden biridir. Mailde CC'ye konulan kişi genellikle o işten sorumlu kişiler olur.