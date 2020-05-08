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08.05.2020 - 12:07 |

Çekirge İstilası nedir, nerede? BM uyardı; 400 kat daha fazla gelecek

Geçtiğimiz aylar içerisinde Afrika'da görülen Çekirge İstilasına ilişkin BM tarafından yapılan yeni uyarı kapsamında Çekirge İstilasında 3. dalganın olacağını ve 3. dalga sürünün 4 kat daha büyük olacağı duyuruldu. İlk istilanın ardından ikinci dalgada gelen Çekirgelerin daha büyük ve saldırgan olduğu duyuruldu. Peki Çekirge İstilası nerede, ne anlama geliyor?

Çekirge İstilası nedir, nerede? BM uyardı; 400 kat daha fazla gelecek

Doğu Afrika'da halen etkili olan Çekirge İstilasında ikinci dalga devam ediyor. Çekirge İstilası geçtiğimiz aylar içerisinde Afrika'da gerçekleşmiş, ve tarım arazileri büyük zarar görmüştü. İkinci dalga çekirge istilasında ise dev çöl çekirgelerinin sayısının daha fazla olduğu ve daha saldırgan olduklarını duyurdu.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDİR, NEREDE?

Doğu Afrika'yı ikinci kez dev çöl çekirgeleri istila etmeye başladı. BM 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi.

Milyarlarca çöl çekirgesi Doğu Afrika'yı istila etti. Son 70 yılın en büyük çekirge istilası son bir kaç aydır ikinci kez yaşanıyor. Yeni gelen çekirgeler bir öncekinden daha saldırganlar. Birleşmiş Milletleri ise 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi.

Geçtiğimiz aylarda çekirge sürüleri Afrika'yı istila etmiş ve tarım arazileri çok fazla zarar görmüştü. İkinci çekirge istilası 70 yılın en büyük istilası ve yeni gelen çekirgelerin bir öncekine göre dev büyüklükte.

Yeni gelen çekirgeler ilk gelen nesilden ürerken Birleşmiş Milletlere göre ikinci sürü ilk gelenlerin 20 katı büyüklüğünde ve daha saldırgan.

Bölge halihazırda açlık ve koronavirüsle mücadele ediyor. Etiyopya,Kenya ve Somali en çok etkilenen ülkeler. Çekirgeler Doğu Afrika'nın besin tedarik zincirini çok fazla tehdit ediyor.

Gıda tarım örgütü başkanı Ambrose Ngetich; "Ne zaman bir bölgeyi kontrol altına almaya çalışsak başka bir bölgede yeni bir çekirge sürüsü ortaya çıkıyor ve bunları aynı anda kontrol altına almak imkansız.Çünkü çoğunlukla istila farklı evrede oluyor.

-Yani üstesinden gelebilmek için ciddi miktarda personel ve kapasite gerekiyor. Ayrıca teftiş işi için de saha ekibi lazım." açıklamalarını yaptı.

Koranavirüs çekirge ile mücadeleyi engelliyor

Hükümet koruyucu kıyafet, böcek ilacı ve zirai ilaç bulmakta zorlanıyor. Çünkü koronavirüs salgını tedarik kanallarını olumsuz etkiledi. Bu durum bölgedeki yoksulluk ve açlığı daha da derinleştirebilir.

BM, bir sonraki çekirge istilasının Temmuz'da gerçekleşebileceğini ve 400 kat daha fazla olabileceğini tahmin ediyor.

İstanbul'da bekçi sopayla kendisine saldıran şahsı böyle vurduİstanbul Arnavutköy’de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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