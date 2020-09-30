30.09.2020 - 11:12 | | İHA
Çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çeltik tarlasına korumak için nöbet tutan 55 yaşındaki çiftçi, domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Kastamonu Hanönü’nde Sarıalan köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Cemil Çotuk, gece vakti çeltik tarlasına domuzların çeltikleri yememesi için nöbet tutmaya gitti. Çotuk, tarlada beklediği sırada domuz sürüsü, çeltik tarlasına girdi.
Bir anda domuzların saldırısına uğrayan Çotuk, aldığı darbelerle ağır yaralandı. Olayı gören komşuların yardımı ile kurtarılan Çotuk, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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