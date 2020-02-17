MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can Canseven nereli?
ABONE OL
17.02.2020 - 20:22 |

Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can Canseven nereli?

Survivor Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven gösterdiği performansla takım arkadaşları dahil birçok ismi şaşırttı. Parkurdaki hızı ile dikkat çeken Cemal Can Canseven, Danla Bilic ile Youtube'da çektiği videolar ile tanınıyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can Canseven nereli?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven, Survivor ilk bölümde gösterdiği performans ile yarışmada ne kadar iddalı olduğunu ortaya koydu. Takım arkadaşları dahil ekran başındaki izleyicilerin beklentilerini alt üst eden Cemal Can Canseven, parkurdaki hızı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 kişi tutuklandıBursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber