Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can Canseven nereli?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven, Survivor ilk bölümde gösterdiği performans ile yarışmada ne kadar iddalı olduğunu ortaya koydu. Takım arkadaşları dahil ekran başındaki izleyicilerin beklentilerini alt üst eden Cemal Can Canseven, parkurdaki hızı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.