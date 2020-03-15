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15.03.2020 - 22:32 |

Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven aslen nereli?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven Survivor'da geçtiğimiz hafta performans anlamında pek başarılı sayılmasa da genel performans tablosunda 9. sırada yer alıyor. Gönüllüler takımında iddialı isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven aslen nereli?

Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele eden isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven, performans tablosunda 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Gönüllüler takımının iddialı isimleri arasında yer alan Cemal Can Canseven, Danla Bilic ile çektiği Youtube videoları ile adından söz ettirmişti. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Düğün faciaya dönüyorduAydın'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.
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