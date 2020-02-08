08.02.2020 - 20:53 |
Cemal Can Canseven kimdir? Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven kaç yaşında?
Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımında yarışacak olan Cemal Can Canseven kimdir? Ünlü Youtuber Danla Biliç'in arkadaşı olan Cemal Can Canseven kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...
TV8 kanalının sevilen yarışması Survivor yeni sezon tarihi belli oldu. 16 Şubat 2020'de ekrana gelecek Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler formatında izleyici karşısına çıkacak. Survivor'ın yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. İzleyici tarafından Survivor yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. İşte Survivor 2020 Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler...
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.