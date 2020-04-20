Ä°ddianamede, cihazlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ÅŸifreler ve iCloud yedeklemesinin Apple ÅŸirketinden temin edilmesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yardÄ±m talebinde bulunulduÄŸu belirtildi.Â

Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple marka tabletinin aÃ§Ä±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ä°ddianamede, Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Adli BiliÅŸim BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme sonucu hazÄ±rlanan 10 Ekim 2018 tarihli rapora da yer verildi.Â

Cep telefonlarÄ± ve tablete iliÅŸkin imaj alma ve iÃ§erik Ã§Ä±kartmaya yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sonucu hazÄ±rlanan raporda, cep telefonlarÄ± ve tabletin ÅŸifreli olduklarÄ±, iTunes programÄ±na baÄŸlanÄ±p cihazÄ±n sÄ±fÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸi, iÃ§erisindeki verileri yedeklemenin bir yolunun olmadÄ±ÄŸÄ±, cihazÄ±n mevcut adli biliÅŸim, yazÄ±lÄ±m ve donanÄ±mlarÄ± ile imajÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

ÅžÄ°FRELER Ä°Ã‡Ä°N APPLE'DEN YARDIM Ä°STENDÄ°

Cep telefonlarÄ± ve tabletin aÃ§Ä±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in imajÄ±nÄ±n alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede, Maktul Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¼venlik ÅŸifreleri nedeniyle aÃ§Ä±lamayan Apple Iphone marka cep telefonlarÄ± ile Apple iPad marka tabletinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± ve cihazÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ÅŸifreler ile iCloud yedeklemesinin Apple ÅŸirketinden temin edilerek Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶nderilmesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Avrupa BirliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne adli yardÄ±mlaÅŸma talebi gÃ¶nderilmiÅŸtir" denildi.Â