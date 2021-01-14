Cemre düşmesi ne demek? İlk cemre ne zaman ve nereye düşer?

İlkbahar'ın habercisi olan cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşüyor? Cemre düşmesi ne anlama gelir? Ocak ayının ilk yarısını geçirdiğimiz bu günlerde cemrenin düşme tarihleri araştırılıyor. Peki, cemre kaç kere düşüyor? İşte cemre düşmesi ile ilgili detaylar.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre ilk olarak havaya düşer. Cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve son olarak 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Cemre baharın gelişini temsil eder. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır.