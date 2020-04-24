Cemre İsminin Anlamı Nedir? Cemre Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Cemre kavramının kullanımı genellikle soğuk havaların bitimiyle yaygınlaşmaya başlamaktadır. Bu kavramla birlikte kız çocuklarına Cemre isminin verilmesi de artış göstermeye başlamıştır.

Cemre Ne Demek?

Cemre, kavram olarak ilkbaharın başlangıcını simgelemektedir. İlk cemrenin toprağa kavuşmasıyla birlikte havalar da yavaş yavaş ısınmaktadır. Bu sebeple şubat ayında yavaşça artan sıcaklığa Cemre denilmektedir. Ancak bu isim, ilkbaharı müjdelemekten daha farklı manalar da taşımaktadır. Bu kapsamda kor halindeki ateşe ve küçük taş parçalarına da Cemre denilmektedir. Mekke’de hac görevi yerine getirilirken, hacılar bir noktada şeytan taşlamaktadır. Bu sembolik taşlamanın adı da Cemre olarak bilinmektedir.

Cemre ismine sahip çocukların duygusal açıdan oldukça hassas bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Sanatın tüm alanlarına ilgi duyan bu kişiler, duygusal yönleri sayesinde başarılı eserler üretmeye yatkındırlar. Cemre ismindeki kimselerin oldukça zeki olduğu da dikkat çekmektedir. Bu kişiler genellikle ticari hayatta yer alır ve yaptıkları her işte kazanç elde edebilirler.

Cemre İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Cemre ismiyle ilgilenen kişilerin aklına bu ismin Kur’an’da yer alıp almadığı düşmektedir. Bu kapsamda, Cemre kelimesi Kur’an’ı Kerim’in herhangi bir sure ya da ayetinde geçmemektedir.