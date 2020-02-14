Cemre ne zaman düşecek? 2020 Cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk cemre bilindiği üzere havaya sonra suya en son ise toprağa düşüyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte toprak ana kış ayından çıkıp baharın renklerini yansıtmaya başlar. Toprağa düşen son cemrenin ardından doğa ana tüm nimetlerini yeniden sunmaya başlıyor. Peki İlk cemre ne zaman düşecek? İşte Cemre düşme tarihleri...

2020 CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2020 yılında Cemre ilk olarak havaya düşecek. Cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve son olarak 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR, CEMRE NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.