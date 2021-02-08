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08.02.2021 - 11:57 |

Cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri...

Bahar mevsimi için geri sayım başladı. Baharın gelişini müjdeleyen cemre tarihleri sıklıkla aranmaya başlandı. Şubat ayıyla birlikte yoğun şekilde "İlk cemre ne zaman düşecek?" soruları soruluyor.

Cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri...

Bahar mevsimine haftalar kaldı. Baharın müjdeleyicisi cemre için de geri sayım başladı. Tam tarihleri merak edenler "Cemre ne zaman düşecek?" diye soruyor. İşte o tarihler...

CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRE ANLAMI NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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