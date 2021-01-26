Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşer?

Cemre düşmesi nedir? Cemre nereye ve ne zaman düşer? İlk cemre için kaç gün var? Ocak ayı sona ererken vatandaşlar cemrenin düşeceği tarihi de araştırıyor. İşte cemre düşme tarihleri.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Cemre baharın gelişini temsil eder. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlkbaharın habercisi olan cemre ilk olarak havaya sonra suya son olarak da toprağa düşer. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.