MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti
ABONE OL
27.07.2020 - 00:30 |

Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti

Elazığ'da cenaze dönüşü 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti

Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet (70), Suat (55), ve Habip (60), kardeşler Yoncapınar köyünden Sürek köyüne akrabalarının cenazesine gitti. Cenaze defninin ardından öğle saatlerinde kardeşler Suat Alkan idaresindeki 23 TD 321 plakalı otomobille dönüşe geçti.

Dönüş yolunda sürücü Alkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. 3 kardeşten uzun süre haber alamayınca yakınları köy ve yollarda arama yaptı. Arama sırasında saat 18.30 sularında uçuruma yuvarlanan araç fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kardeşlerin cansız bedeni ekipler tarafından uçurumdaki araçtan çıkartıldı.

Cenaze dönüşü feci kaza 3 kardeş hayatını kaybetti




Acı haberi alan kardeşlerin yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon çalışmasıAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti

Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Sıradaki Haber