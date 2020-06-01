01.06.2020 - 20:53 | | AA
Cenaze dönüşü kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı, Sivas-Erzincan kara yolunun Piredere köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) yaralandı.
Aslan, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
Kazanın, araç Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.