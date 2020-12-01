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01.12.2020 - 14:13 | | İHA/AA

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi aralarında husumet olan abisini ve yengesini halalarının cenaze töreninde vurdu. Abi ve eşi ağır yaralanırken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abisini ve yengesini mezarlıkta vurdu
Abisini ve yengesini mezarlıkta vurdu
Abisini ve yengesini mezarlıkta vurdu
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Manisa Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu TIR'dan aldığı pompalı tüfekle, ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A'yı (35) vurdu.

Mezarlığa gelen aile kabir ziyareti yaparken T.A.,  aracından çıkardığı pompalı tüfekle abisi Murat A. ve yengesi Ayşegül A.'yı vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat ve Ayşegül A, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, T.A'yı gözaltına aldı.

Ağabeyi ile T.A. arasında uzun süredir küslük bulunduğu, halalarının ölüm haberini aldığında da T.A'nın, "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

 

 

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladıManisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.
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