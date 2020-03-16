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16.03.2020 - 17:30 | | AA

Cenazelere corona virüs tedbiri!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Corona virüs'e yönelik tedbirler kapsamında kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olanların istekleri dahilinde, cenazelerin vakit namazı beklenmeden defnedileceğini belirtti.

Cenazelere corona virüs tedbiri!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, vatandaşları toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya ve kalabalık yerlerde bulunmamaya davet ederek, şu ifadelere yer verdi. 

 "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma kapsamında, kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın istekleri dahilinde, cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnedilecektir."

Büyükşehir Belediyesi ayrıca virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında taziye çadırı hizmetine ara verdi.

Başkent Tiyatroları da mart ayı içerisindeki prömiyerlerinin ertelendiğini duyurdu.

Onları corona virüs bile durduramadı! Büyük izdihamSivas’ta corona virüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi corona virüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.
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