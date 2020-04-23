Ceo Ne Demek? Ceo'nun Açılımı Ve Türkçe Anlamı Nedir?

CEO kelimesi birçok kişinin aşina olduğu bir kelimedir. İngilizce bir kelimenin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkar. İş dünyasındaki pozisyonlardan biri olan CEO yüksek pozisyonlardan biridir. Şirketlerde olmazsa olmaz pozisyonlardan biridir. Bir kişinin CEO olabilmesi için yabancı dil bilmesi ve yönetim konusunda eğitim almış olması mutlaka gerekmektedir.

CEO Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

CEO kelimesi Türkçede icra kurulu başkanı anlamına gelmektedir. İngilizce açılımı ise; Chief Executive Officer’dir. Aynı zamanda genel müdür pozisyonu için de CEO kelimesi kullanılır. CEO bulunduğu şirketin kar etmesini sağlamak ile görevlidir.

Aynı zamanda şirketin diğer çalışanlarına liderlik etme, çalışanlara ilham verme gibi görevlerde üstlenmişlerdir. Şirketin en üst düzeyinde bulunan yönetim kurulu başkanına bağlı olan CEO pozisyonuna sahip bir kişi şirkette büyük sorumluluklar üstlenir.