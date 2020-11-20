CEO şirketten alıp FETÖ’ye aktarmış

Vakfa 51 milyon 900 bin lira maddi destek sağladıkları belirlenen aralarında şirket sahibi ve yöneticilerinin bulunduğu 38 iş insanından 27’si dün gözaltına alındı. 38 iş adamı arasında ünlü klima firması Daikin’in CEO’su ile Okyanus Yayınlarının sahibinin bulunduğu öğrenildi.