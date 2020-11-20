20.11.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
CEO şirketten alıp FETÖ’ye aktarmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’yle bağlantılı ve iltisaklı vakıf ve derneklere yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakıf’ına himmet adı altında maddi desteklerde buludukları belirlenen 38 iş insanı tespit edili.
FERİT ZENGİN İstanbul
Vakfa 51 milyon 900 bin lira maddi destek sağladıkları belirlenen aralarında şirket sahibi ve yöneticilerinin bulunduğu 38 iş insanından 27’si dün gözaltına alındı. 38 iş adamı arasında ünlü klima firması Daikin’in CEO’su ile Okyanus Yayınlarının sahibinin bulunduğu öğrenildi.