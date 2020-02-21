Ceren Damar davasında ağırlaştırılmış müebbet

PAŞA ALYURT / Ankara

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davanın dördüncü duruşmasında karar çıktı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Hikmet, TCK'nın 82/1-g maddesi uyarınca, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehditten de toplamda 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Uygulanan cezada indirime gidilmedi.

CEREN DAMAR'IN BABASINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ın kararın ardından Twitter'da yaptığı paylaşım yürek burktu.

Damar, "Tanıdığım tanımadığım emeği duası bizimle olan herkese teşekkür ederim. Takatim buraya kadar Ceren'im. Sana sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Mücadele ettim yüzüne bakabileyim diye ama verilen ceza seni geri getirmeye yetmiyor. Senin için canımı vereceğimi unutma #CerenDamar" paylaşımında bulundu.