Ceren Damar Şenel'in ailesi duruşma öncesi açıklama yaptı

Şenel'in babası Mustafa Damar, diğer aile bireyleriyle yaptığı açıklamada mahkeme huzuruna 4. kez çıkacaklarını, bugün bir kez daha kızları için adalet aramaya geldiklerini söyledi.

Pes etmeyeceklerini, adalet arayışlarını sürdüreceklerini aktaran Damar, "Yargımızın gerçek sahibi olan yüce milletime seslenmek istiyorum. Biraz insaf, biraz vicdan, biraz hukuk bekliyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Adaleti anlatmak, adaleti konuşmak, bu konulardan bahsetmek çözüm olamaz. En kısa zamanda adaletin tecelli ettirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Damar, kızının görevini yaptığı için katledildiğini, bu uğurda canını verdiğini ancak yargılama süresince kızına iftira atıldığını belirterek, "Ceren Damar davası tüm toplumun davası. Bu nedenle dava neticesinde verilecek karar milat olacaktır." ifadelerini kullandı.

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan ve Ceren Damar Şenel'in fotoğraflarını taşıyan bir grup, "Sessiz Kalmıyoruz" ve "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.