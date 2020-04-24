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24.04.2020 - 18:27 |

Ceren İsminin Anlamı Nedir? Ceren Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kız bebeği bekleyen ailelere verilen isim önerileri başında Ceren gelmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından da kelime anlamı verilen bu isim, sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, Ceren ne demek ve Ceren ismi Kur’an’da geçiyor mu gibi akılda yer alan tüm soruların cevaplarını detaylıca derledik.

Ceren İsminin Anlamı Nedir? Ceren Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ceren sözcüğünün yapı kökleri Moğolcadan gelmektedir. Bu sebeple kelimenin ilk anlamı da Moğolca ifadesi olarak kabul edilmektedir.

Ceren Ne Demek?

Ceren isminin birbirinden oldukça farklı anlamları bulunmaktadır. TDK tarafından yapılan açıklamada bu ismin manası “ceylan” demektir. Ancak ceylan anlamı dışında “iyi koşan, biçimli at” ve “topraktan yapılma küp” manalarına da gelmektedir. Ahu gibi demek istenilen kişi için kullanılan Ceylan, kişilik özelliklerinin belirlenmesinde de büyük bir rol oynamaktadır.

Ceren adını taşıyan kişiler duygusallıklarıyla ve sanata olan yatkınlıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Güzel sanatların tüm dallarında oldukça başarılı olabilirler. Ruhsal dünyaları genellikle oldukça karmaşıktır. Zıt duyguları aynı anda hissedebilirler. Ancak bu durum onların hayatının bir parçasıdır ve kendilerini rahatsız etmez. Sağduyulu ve oldukça yardım sever bir yapıları vardır. İhtiyaç duyan herkese yardımcı olmayı severler.

Ceren İsmi Kur’an’da Geçiyor mu? 

Ceren, Moğolca dil köklerine sahip bir sözcüktür. Uzun yıllar önce dilimize geçen ve kız bebek ismi olarak kullanılan bu isim Kur’an’ı Kerim’de de geçmemektedir. Ancak anlam bakımından toplum içerisinde beğenilmekte ve kullanımına da devam edilmektedir.

 

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