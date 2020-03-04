Fox TV'nin yeni dizisi 'Öğretmen' bu akşam ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıkacak. İlker Kaleli'nin başrolünde olduğu dizede Ceren Moray daünlü oyuncuya eşlik edecek. Şimdi ilk bölümle birlikte Ceren Moray kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusu sorulmaya başlandı.

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır’da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ve İstanbul’da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

Esas çıkışını 2014 yapımı O Hayat Benim adlı dizi ile yaptı. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, performansı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan Avlu adlı dizide Azra Kaya karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum’da nikah masasına oturan Ceren Moray, 1.61 metre boyunda, 42 kilo ve İkizler burcudur.