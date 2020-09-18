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18.09.2020 - 12:49 | | DHA

Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğratan şüpheliler gözaltına alındı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçe Belediyesi'ni, ruhsat harçlarını değerinin altında gösterip, sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzlarıyla 3 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle aranan belediye çalışanı Erkan K. Diyarbakır'da yakalandı. Erkan K.'nin ifadeleri doğrultusunda polisin düzenlediği operasyonda 2'si belediye çalışanı 6 kişi daha gözaltına alındı.

Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğratan şüpheliler gözaltına alındı!

Çerkezköy Belediyesi'nde 1 yıl önce belediye görevlilerinin; hesaplara yönelik yaptığı incelemede ruhsat harçlarının değerinin altında gösterildiği, sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzları kullanılarak belediyenin zarara uğratıldığı tespit edildi. Bunun üzerine iki dönemdir Belediye Başkanı olan Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu sırada evraklarda imzası bulunduğu belirtilen Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görevli Erkan K., ortadan kayboldu.

Belediyenin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen uzmanların yaptığı incelemede ruhsat harçlarının değerinin altında gösterildiği, sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzlarının kullanılarak, belediyenin yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde özel bir ekip kuruldu. Ekibin aylar süren teknik ve fiziki çalışmasında firari olan belediye personeli Erkan K.'nin Diyarbakır'da bulunduğu tespit edildi. Erkan K., Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, Çerkezköy'e getirildi.

Polis Erkan K.'nin ifadeleri doğrultusunda aralarında 2 belediye personelinin de bulunduğu 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

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