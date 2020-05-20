MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Cerrahi maskeleri yıkayıp kullanmayın’
ABONE OL
20.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Cerrahi maskeleri yıkayıp kullanmayın’

Cerrahi maskelerin tavan fiyat belirlenerek satışının serbest bırakılmasının ardından bazı vatandaşların 50’lik paketler halinde maske alamayınca, sahip oldukları maskeleri tekrar tekrar yıkayıp kullanma yoluna gittiği ortaya çıktı.

‘Cerrahi maskeleri yıkayıp kullanmayın’
AYKUT YILMAZ Ankara

Cerrahi maskelerin tavan fiyat belirlenerek satışının serbest bırakılmasının ardından bazı vatandaşların 50’lik paketler halinde maske alamayınca, sahip oldukları maskeleri tekrar tekrar yıkayıp kullanma yoluna gittiği ortaya çıktı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Vatandaşlarımızın 50’lik maske alamadıkları için maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit oluyoruz. Bu maskelerin yıkanıp tekrar tekrar kullanımı mümkün değil. Ayrıca kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalı” dedi. 

İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Dünyaya örnek dayanışma

Dünyaya örnek dayanışma

Sıradaki Haber