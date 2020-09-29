Cerrahpaşa’da ilk korona aşısı

Aşı, Türkiye’de ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk’e yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, pandemi ile mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi. Gönen, “Pandeminin başlangıcından bu yana Cerrahpaşa’ya 335 bin hasta gelmiş, bunlardan 27 bin tanesi koronavirüs nedeniyle müracaat etmiş, bu süreçte 77 bin test yaptık. Bugün bu mücadelenin bir farklı cephesi olan aşı çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

‘Umut veren çalışma’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise pandeminin sonlanabilmesi için iki etken olduğunu söyledi. Birinin toplumdaki koruyucu antikorun yüzde 50’nin üzerinde çıkması olduğunu ikincisinin ise aşı çalışmaları olduğunu anlattı. Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edileceğini, genel verilere göre ocak ya da şubat aylarında genel aşılanmalara başlanabileceğini ifade eden Tabak “Aşı çalışmaları, umut vadeden çalışmalar. Dünyada 230’un üzerinde aşı çalışması devam ediyor. 30 tanesi klinik çalışmalara geçmiştir. Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz” dedi. Öte yandan, Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllü 4 sağlık çalışanına aşı uygulandı.

İlk doz aşı vurulan Asım Baştürk, “Kendim gönüllü oldum, hiç kimsenin de baskısı olmadan. Tabii ki Türkiye ve dünyada olan bu belanın gitmesini bir an önce istiyoruz” dedi.