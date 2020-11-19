‘Ceset torbası verildi ‘Siz indireceksiniz’ denildi’

Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise Ekşi’nin evinin bulunduğu binanın önüne geldi. Haber verilmesi üzerine eve gelen doktor, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Mezarlık İşleri Müdürlüğü’nü arayan aile yakınları cenazelerinin evden alınmasını istedi. Bir süre sonra adrese gelen cenaze aracından inen görevliler iddiaya göre, yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek, cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde 3 koronavirüs hastası olduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.



Enver Ekşi’nin torunu Reyhan Turanlı, o günü şöyle aktardı: “Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Hepsi Kovid-19 hastası, dedem vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, ‘Siz indireceksiniz’ diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cenazemiz 6 saattir bekliyor.”



İBB: Prosedüre uygun şekilde morga götürüldü



Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Cenazenin Kovid-19 nedeniyle ölümden kaynaklı olduğu, araç şoförü tarafından o an öğrenilmiştir. Böylesi bir cenaze ile ilgili uygulanması gereken bir prosedür söz konusu olduğu için, ceset torbasının kullanılması gereklidir. Şoför aileye bunu tek başına yapamayacağını, birlikte yapmalarının mümkün olup olmadığını sormuştur. Aile bireyleri haklı gerekçelerle bunu yapamayacaklarını ifade edince de şoför, müdürlüğü arayarak ekip istemiştir. Yapması gereken de budur. Şoförümüzün talebi üzerine mesaisi bitmiş eve gitmekte olan Küçükbakkalköy civarındaki bir ekip yoldan çevrilmiştir. Bu ekibimiz, 17.30 civarı eve varmış, cenazeyi prosedüre uygun olarak evden çıkarıp Çekmeköy Morgu’na intikalini sağlamıştır.”