29.03.2020 - 11:11 | | İHA
Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi böyle yakalandı!
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 21 bin 591 kişi sorgulanırken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 21 şahıs gözaltına alındı.
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde depremManisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.