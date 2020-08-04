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04.08.2020 - 02:18 | | DHA

Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı. Kapatılan işletmeler arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach de yer aldı.

Çeşme'de 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı!

Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde, faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

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Çeşmede 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı

Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.

MOMO BEACH KAPATILDI 

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 gün süreyle kapatıldı. Çeşme Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararında, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan kararlardan, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilip değişik tarihlerde 6 kez yine Kurul kararı ile idari işlem uygulandığı belirtilen Momo Beach işyeri ünvanlı işletmeye kural ihlallerini sürdürmesi ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek eylemlerine devam etmesi nedeniyle 15 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı ifade edildi.

Bu arada Momo Beach ile birlikte ilçede bulanan 6 işletme, aynı gerekçelerle 15 gün süreyle kapatıldı. Kurul kararı ile kapatma cezası verilen tüm işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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