Ä°zmir Ã‡eÅŸme KaymakamlÄ±ÄŸÄ± resmi internet sayfasÄ±nda yayÄ±nlanan kararda ÅŸÃ¶yle denildi:Â "Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulunun 28 AÄŸustos 2020 tarihli ve 2020/86 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile ilÃ§emizde faaliyet gÃ¶steren bir iÅŸletmenin toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlÄ±lÄ±k gÃ¶sterdiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, 1593 sayÄ±lÄ± Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarÄ±nca (15) gÃ¼n sÃ¼re ile kapatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. SÃ¶z konusu iÅŸyeri 29 AÄŸustos 2020 tarihi itibariyle kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±sÄ±hhaÂ Kurulunun son aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n ardÄ±ndan, Ã‡eÅŸme'de aynÄ± gerekÃ§elerle kapatÄ±lan iÅŸletme sayÄ±sÄ± 17'ye yÃ¼kseldi.