Çeşme'de korkutan yangın! Siteler boşaltıldı

Yangın, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı 4 sitenin de tahliye edildiği öğrenildi.

Alevlerin yükseldiği bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık" dedi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, BÖLGEYİ HELİKOPTERDEN İNCELEDİ

Henüz etkisi devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangının trafolardan çıkabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Pakdemirli, yangından 150 -200 hektar civarı alanın etkilendiğini de ifade etti.



Pakdemirli, daha sonra yangın meydana gelen bölgeyi helikopterden inceledi. Pakdemirli'nin keşif uçuşu sırasında, DHA muhabiri de helikopterde hazır bulundu.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın alanında helikopterlerle yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, kendi gözlemine göre yaklaşık 150-200 hektarlık bir alanın zarar görmüş olduğu ihtimalinin bulunduğunu belirtip, ''Gece boyunca hava araçlarının uçmaması bizim için dezavantaj oluşturdu.

Akhisar'dan kalkan insansız hava aracımızla yangının kontrolünü yaptık. Sabah saatlerinden itibaren havanın ağarmasıyla beraber su atar helikopterlerimiz ve yönetim helikopterimizle beraber yukarıya çıktık ve çalışmaları yukarıdan bizzat koordine ettim. Memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen söndürüldü" dedi.



'İŞÇİLERLE BERABER SU HATTI ÇEKTİK'



Son birkaç saatte işçilerle beraber kendisinin de sahada olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "Özellikle yangının kuzeydoğusunda işçilerimizin yorulduğunu ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu hissettim. Ve yangın sahasına inerek bir alanda ben, bir alanda bölge müdürümüz bir alanda da genel müdürümüz işçilerimizle beraber gereken yerlere su hattı çektik. Şu anda memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen söndü. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız da evlerine dönebilirler" diye konuştu.



KASIT AÇIKLAMASI



Çıkış nedeninin trafo kaynaklı dendiğini ancak bununla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Kasıt veya kusur konusunu valiliğimiz çok yönlü şekilde soruşturuyor. Eğer burada kasıt varsa ki son günlerde bazı yangınlarımızda kasıt olduğu ortaya çıktı. Bu kasıtlı yangını çıkaran vatandaşlarımız da yakalanıp, güvenlik güçlerine teslim edildi. Gereği her zaman yapılır. Benzer bir durumun burada olup olmadığıyla ilgili konu da yakın zamanda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.



'GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 20-30 DAHA FAZLA YANGIN VAR'



İklimin değişmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla her sene çok daha fazla yangınla karşı karşıya kaldıklarını belirten Pakdemirli, şunları söyledi:



"Geçen yıla oranla ay ay karşılaştırdığımız zaman bu yıl yüzde 20-30 daha fazla yangınımız var. Ancak, yangın başına yanan alanımızı da 2,5 hektarlar civarına düşürdük ve bu oran geçen yılların altında. Bu sene gerek su atar helikopterler gerek uçaklar konusunda eskisinden daha motive ve güçlü şekilde çalışıyoruz. Bu kurumsal kapasitenin oluşturulmasındaki büyük katkısı için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gelişmiş ülkeler teknolojik anlamda ne kullanıyorsa biz de kullanıyoruz."